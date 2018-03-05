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(Görüntülü Haber) Nizip'te 2 kardeş uyuşturucudan tutuklandı

GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 işyerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, tüfek ve bıçak ile 6 bin lira para ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kardeşten 2'si tutuklandı

05 Mart 2018 19:22

GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde 2 işyerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, tüfek ve bıçak ile 6 bin lira para ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kardeşten 2\'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kıbrıs Mahallesinde belirlenen 2 işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, av tüfeği, bıçak ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira para ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, birbirleriyle kardeş olan Ö.Ç., A.Ç., ve O.Ç.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden A.Ç. ve O.Ç. tutuklandı, Ö.Ç. ise serbest bırakıldı.

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