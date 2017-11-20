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(Görüntülü Haber) Nizipli Kore Gazisi toprağa verildi

Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Cuma Koreli, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

20 Kasım 2017 18:17

Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Cuma Koreli, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Nizip Hazreti Ali Camii\'nde düzenlenen resmi törene; Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı\'ndan askeri yetkililer, Koreli\'nin yakınları ile vatandaşlar katıldı. 2 çocuk babası olan Koreli\'nin Türk bayrağına sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından törenle Nizip asri mezarlığına defnedildi.

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