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(Görüntülü Haber) Nisan sonunda Kurtik Dağı'nda kar kalınlığı 2 metre

  Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ merkeze bağlı, deniz seviyesinden 2 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı Çavuştepe mevkisinde, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 2 metreyi buluyor

23 Nisan 2018 13:49

 

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ merkeze bağlı, deniz seviyesinden 2 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı Çavuştepe mevkisinde, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 2 metreyi buluyor.

Kent merkezinden 28 kilometre uzaklıktaki Kurtik Dağı\'nın eteklerinde, 9 köy ve 12 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde kar, geçit vermiyor. Kışın çoğu zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bölgede, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen soğuk hava ve kar etkili oluyor. Şehir merkezinin yoğunluğundan bunalanlar, stres atmak, bitki toplamak ve doğal güzellikleri görmek için Çavuştepe bölgesine akın ediyor. Kurtik Dağı eteğinde eriyen karların oluşturduğu şelaleler, doğaya ayrı güzellik katarken, yeşilin tonları da görenleri hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret edenler ise poşetlere doldurup, götürdükleri karla pekmezli şerbet yapıyor. Sıcaklığın artmasıyla Muşluların bölgeye gelip, kent merkezine kar götürdüğünü anlatan köylüler, bu mevsimde yenen karın hasta etmediğini söyledi.

Her gün köyden şehir merkezine sefer yaptığını belirten minibüs şoförü Kemal Özdemir, tanıdıklarına kar götürdüğünü söyledi. Özdemir, \"Karı ayrana, suya, pekmeze katarak, tüketiyoruz. Burada karla pekmez karıştırıp, yemek gelenek oldu\" dedi. 

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