(Görüntülü Haber) Nisan ihracatı 13 milyar 549 milyon dolar -1

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan verilerini Kayseri\'de düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Büyükekşi, böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldığını söyledi.



Serbest Bölge\'deki Simfer fabrikasında düzenlenen basın toplantısına TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Usluoğlu ile ticaret ve sanayi odaları temsilcileri katıldı. Programda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldiğini ve böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldığını söyledi. İhracat oranının, tüm zamanların en yüksek Nisan ihracatı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Büyükekşi, \"Yılın ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolar oldu\" diye konuştu.



Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Büyükekşi, \"Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artık çift haneli.\"



Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak 2018\'i \'Rekorlar Yılı\' ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatarak tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun yanında yıl genelinde aylık bazda da rekorlar kıracaklarını belirttiklerini hatırlatan Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat-ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı.\"



İhracatın, Türkiye\'nin en önemli gündemi haline gelmesi için ayrıca birtakım çalışmalar yürüttüklerini de bildiren Büyükekşi şöyle devam etti:



\"Bu çalışmalarda amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. Halihazırda ihracat yapan firmalarımız bu çalışmalar sayesinde ihracatlarını artırıyor. Yeni pazarlara açılarak daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracat yapmayan firmalarımızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz. Bu konuda, kendilerine hem maddi destekler veriyor hem de danışmanlık sağlıyoruz. Diğer taraftan, girişimciliğe ilişkin çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. İhracata dönüşebilecek, inovatif fikirlerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, ihracatımıza katkı sağlayacak tüm oluşumlara destek veriyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz.\"



24 Haziran\'da yapılacak olan seçimlere de değinen Büyükekşi, seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini söyledi. Büyükekşi, “İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalkması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddütte sebep oluyor. Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceğiz. Nice yatırımların temellerini atarak, nice pazarlara ihracat yaparak, yeni istihdam olanaklarıyla 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.



İç Anadolu Bölgesi\'nin 3\'üncü büyük kenti olan Kayseri\'nin 3 organize sanayi bölgesi ve Türkiye\'nin en geniş serbest bölgesi ile bir üretim üssü olduğunu kaydeden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayseri\'nin 2017 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapan 12\'nci il olduğunu söyledi. Kentin geçen yıl ihracatını yüzde 41 artırdığına dikkat çeken Büyükekşi, \"Kayseri, geçtiğimiz yıl 184 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığı ülke Irak. Ancak listenin devamında Almanya, Belçika, İtalya gibi AB ülkeleri yer alıyor. TİM olarak, illerimizin hangi ülkelere yönelebileceklerine dair bir araştırma yaptık. Kayseri ilimizin ihraç ettiği temel ürünleri göz önüne alırsak, ürün gamının en çok benzeştiği ülkeler Kazakistan, Tunus ve Romanya. Dolayısıyla, Kayserili firmalarımızı bu ülkelere özel önem vermeye çağırıyoruz. Özellikle Kazakistan\'da elektrik ve elektronik ürünler, Romanya\'da çelik, Tunus\'ta ise mobilya sektörlerimiz önemli başarılara imza atabilir\" dedi.



