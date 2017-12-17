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(Görüntülü Haber) NİMET ABLA'DA 61 MİLYON KUYRUĞU

Haber:İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu

17 Aralık 2017 18:32

Haber:İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı\'daki Nimet Abla gişesinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı\'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Umudu Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon liraya bağlayan yüzlerce kişi, Eminönü\'ndeki Nimet Abla gişelerine akın etti. Yağmura rağmen gişenin önünde uzun kuyruk oluşturanlar saatlerce bekledi. Yılbaşı ikramiye bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Eminönü\'ndeki uzun kuyrukta beklemek istemeyenler de çevredeki seyyar satıcılardan yılbaşı bileti aldı. Görüntü dökümü: ----------------------- -Nimet Abla\'nın önündeki kalabalıktan görüntü -Oluşan uzun kuyruktan detay görüntü -Kuyrukta bekleyenlerle röportajlar -Çevredeki seyyar satıcılardan bilet alanlar -Seyyar satıcıyla röportaj -Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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