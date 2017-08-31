T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nilüfer, Mersin'de down sendromlu çocukların konuğu oldu

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) - MERSİN'e konser için gelen Nilüfer, merkez Mezitli Belediyesi'nce kurulan Down Cafe'ye giderek down sendromlu çocuklarla buluştu

31 Ağustos 2017 19:27

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) - MERSİN\'e konser için gelen Nilüfer, merkez Mezitli Belediyesi\'nce kurulan Down Cafe\'ye giderek down sendromlu çocuklarla buluştu.

Dün binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Nilüfer, bu gün de Mezitli Belediye Başkanı CHP\'li Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan\'ın ile birlikte down sendromlu çocukların konuğu oldu. Proje kapsamında kafede istihdam edilen 5 özel çocuk, Nilüfer ve beraberindekilere kahve ile çay ikramında bulundu. Ardından Nilüfer\'e çalıştıkları ortamı gezdiren çocuklar, ünlü sanatçıyla keyifli dakikalar yaşadı. Nilüfer down sendromlularla yakından ilgilenip sohbet etti.

İlkkez bir Down Cafe\'ye geldiğini belirten Nilüfer, \"Onlar çok özel çocuklar, tertemiz ve pırıl pırıl gençlerimiz. Keşke daha fazla zaman geçirebilseydim. Onları tanıdığım için gerçekten çok mutlu oldum. Başkan sayesinde ilk defa böyle bir yerde özel çocuklarla buluştum. Mutluluk ve huzur veriyorlar, çok tatlılar, pozitif enerji dolular, sevgi saçıyorlar\" dedi.

Ziyaret boyunca bol bol kahkaha atan Nilüfer, ardından Mersin\'den ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHAMERSİNNilüferMezitli BelediyesiDown CafeDünMezitli Belediye Başkanı CHP Neşet TarhanSembol TarhanProjeArdından NilüferKeşkeOnlarıBaşkanMutlulukZiyaretMersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24