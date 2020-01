(Görüntülü Haber) Nikah öncesi Hepatit C'li olduğunu öğrenen Faslı gelin ilaçlarını alamıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fas uyruklu, 26 yaşındaki Hınd Srıfı, geçen yılın mayıs ayında 25 yaşındaki Kamil Küçükkeskin ile nikah işlemleri için sağlık kontrolüne gittiğinde karaciğer hastalığı olan \'Hepatic C\' olduğunu öğrendi. Hastalık nedeniyle 73 kilodan 43 kiloya düştüğünü öne süren 40 günlük bir bebeği bulunan genç kadın, hastalığı evlenmeden önce var olduğu için yaklaşık 150 bin lira tutarındaki ilaçlarının SGK tarafından karşılanmadığını söyledi.



Fas\'tan 2 yıl önce Antalya\'ya gelen Hınd Srıfı burada yakınları aracılığıyla Konya\'da oturan ve bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Küçükkeskin ile tanıştı. Ardından çift arasında duygusal ilişki başladı. Geçen yıl mayıs ayında evlenmeye karar veren çift, nikah işlemleri için sağlık kontrolüne gitti. Sağlık ocağında yapılan kontrollerde Srıfı\'nın \'Hepatit C\' hastası olduğu belirlendi. Çift evlendi ve 40 gün önce Nevzat ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.



HER GÜN BİRAZ DAHA ÖLÜYÜROM



73 kilodan 43 kiloya kadar düştüğünü ve her gün biraz daha güçsüzleştiğini belirten Hınd Srıfı Küçükkeskin, Türk vatandaşı ve sosyal güvencesi olmadığı için tedavi olamadığını belirtti. İlaçlarının yaklaşık 150 bin lira tutarında ileri süren Srıfı Küçükkeskin, \"Yeni doğum yaptım. Çocuğuma da zarar gelecek diye korkuyorum. İlaca 150 bin lira dediler. Her gün 1 kilo veriyor gibiyim. Biz yardım istiyoruz. Biz mal, mülk istemiyoruz. Sadece ilaç istiyoruz. Her gün bir kilo veriyorum. Her gün ölüyorum\" dedi.



Kendisinin sigortalı bir işte çalışmasına rağmen eşinin bu hastalığı ile ilgili olarak sosyal güvenceden yararlanmadığını belirten Kamil Küçükkeskin, şunları söyledi:



\'\'Nikah işlemleri için sağlık ocağına gittik. Burada kan tahlili yaptılar. O zaman \'Hepatit C\' hastalığı olduğunu söylediler. 1 ay sonra hastaneye tekrar gittik. Eşime biyopsi yaptılar. Üreyen cins olduğunu, tedavi edilmemesi durumunda eşimin günden güne zayıflayacağını ve tedavi edilmezse öleceğini söyledi. İlaç için başvuru yapıldı. Yabancı uyruklu, Fas vatandaşı olduğu için ilaçlarını devlet karşılamadı. Birçok yere başvurduk, ancak bir sonuç çıkmadı. Ben asgari ücret alıyorum. Bu parayı karşılamam mümkün değil. Eşim 43 kiloya kadar düştü. Gün gün eriyor. 40 günlük bebeğimiz oldu. Bu ilacın tedarik edilmesini istiyoruz. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar.\"



SGK İl Müdürlüğü yetkilileri ise Hınd Srıfı Küçükkeskin\'in, hastalığının evlenmeden önce başladığını belirterek, \'\'5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu\'nun 64\'üncü maddesinde \'Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları\' kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti olduğundan, tedavi masraflarının kurum masrafları tarafından karşılanamamaktadır\'\' dedi.



