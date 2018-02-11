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(Görüntülü Haber) Nikah memurluklarında 14 Şubat yoğunluğu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırmak isteyen çiftler, aylar öncesinden belediyeye giderek başvuru yaptı

11 Şubat 2018 15:13

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde kıydırmak isteyen çiftler, aylar öncesinden belediyeye giderek başvuru yaptı.

Sevgililer Günü\'nü daha özel bir tarih haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu aldı. Sağlık raporu alan ve kimlikleri ile evlendirme merkezlerine gelen çiftler, nikahlarının gerçekleştirilmesi için Kocasinan ve Melikgazi nikah dairesine geldi. Kocasinan Belediyesi\'ne şu an 20 çift nikah için başvuru yaparken sayının 14 Şubat günü 30\'u bulması bekleniyor. Nikah memuru Naim Koç, \"14 Şubat Sevgililer Günü anlamlı bir günü daha da anlamlı hale getirmek, unutulmaz kılmak için çiftler bu tarihi seçti. Nikahlarını 14 Şubat\'ta kıydırmak isteyen çiftlerden bazıları başvurularını 6 ay öncesinden yaptı. Şu ana kadar aldığımız resmi nikah başvurusu 20 oldu. Ancak, 14 Şubat\'a kadar sayı 30\'u bulur. Belediye olarak nikahını kıydığımız çiftlere günün anısına içinde Kur\'an-ı Kerim, Bayrak, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı, nikahta ilk imzayı atacakları kalemin olduğu \'nikah seti\'ni hediye ediyoruz\" dedi.

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