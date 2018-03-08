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(Görüntülü Haber) Niğde'den Afrin'deki Mehmetçiklere 5 bin paket et kavurma

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE'den, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak için 100'er gramlık 5 bin paket et kavurma gönderildi

08 Mart 2018 14:49

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE\'den, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak için 100\'er gramlık 5 bin paket et kavurma gönderildi.Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen törene Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Niğde Cezaevi Savcısı Mustafa Seymen, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Niğde Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Osman Yağcı,, kurum personelleri, hükümlü ve mahkumlar katıldı. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerin, vatan için canlarını feda ettiklerini söyledi. Başsavcı Dönmez, Operasyona katılan kahraman askerimiz ve polisimiz için ne yapsak azdır. Onlar gözlerini kırpmadan bizler için vatanımız için canlarını feda ediyorlar ve canlarını ortaya koyuyorlar. Bizde bu amaçla ne yapabiliriz diye düşündük ve bir araya geldik ve çeşitli kurumlardan da destek alarak cezaevi bünyesinde faaliyete geçen kavurma atölyemizde Afrin\'deki harekata katılan askerlerimize bir nebze olsun yardımcı olabilmek, onlara maddi ve manevi desteğimizi gösterebilmek açısından çeşitli kurumlardan aldığımız yardım ile 5 bin adet kavurmayı askerlerimize ve polisimize göndereceğiz diye konuştu. Konuşmanın ardından hazırlanan 100\'er gramlık 5 bin adet kavurma yapılan duanın ardından sınır birliklerine gönderildi.

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