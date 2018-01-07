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(Görüntülü Haber) Niğde'de Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Haber-Kamera Ali KADINİĞDE,(DHA)NİĞDE?de Sarıkamış Harekatı?nın 103

07 Ocak 2018 18:42

Haber-Kamera Ali KADINİĞDE,(DHA)NİĞDE?de Sarıkamış Harekatı?nın 103. yılında Sarıkamış dağlarında şehit düşen askerleri yad etmek amacıyla Niğde Gençlik Merkezi tarafından \'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü\' düzenlendi. Anma etkinlikleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı?nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milletimizin tarihi birçok kahramanlık destanlarıyla, zaferlerle doludur. Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Savaşı bunlardan sadece bir kaçıdır. Ama Sarıkamış ayrı bir destandır, Sarıkamış bu milletin beyaz destanıdır. Bu destanda yaklaşık 90 bin vatan evladı Allahuekber Dağlarında eksi 40 derecede vatan için çarpışarak şehit olmuştur. İşte bu vatan aziz şehitlerimizin yazdıkları bu kahramanlık destanları ve milletimizin yaşadığı büyük acılar ile vatan olmuş ve onların sayesinde bayrak inmemiş ve ezan dinmemiştir. O nedenle bu hatıraları sıcak tutmamız çocuklarımıza, gençlerimize Sarıkamış\'ı iyi anlatmamız, Sarıkamış\'ı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz ki Sarıkamış\'ı bilmeyen, Çanakkale?yi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceğe taşıyamazdedi. Konuşmanın ardından yüzlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir Meydanı?nda Niğde Şehitliği?ne kadar Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

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