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(Görüntülü Haber) Niğde’de kaçak 2 milyon liralık kesici alete el koyuldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan, kaçak ve taşınması yasak 21 bin 714 kesici alet ele geçirildi

10 Kasım 2017 19:26

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan, kaçak ve taşınması yasak 21 bin 714 kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube ekipleri tarafından \'Hançer\' adı verilen operasyonda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda internet üzerinden satışı yapılan kaçak olduğu belirtilen piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan 21 bin 714 adet kesici alete el konuldu. Ele geçirilen malzemeler Niğde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, emniyete gelerek İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’ndan operasyon hakkından bilgi aldı.

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