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(Görüntülü Haber) Niğde'de fırtınada çatı uçtu, direkler devrildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçtu, elektrik direkleri zarar gördü

24 Mart 2018 18:47

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçtu, elektrik direkleri zarar gördü. ​Kentte etkisini sürdüren fırtına, bir lokantanın metal çatısını uçurdu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde de bir elektrik direği üst kısmından devrildi. Kopan enerji nakil hatları nedeniyle bölgedeki okullarda yapılan hafta sonu kursları iptal edildi. Olaylarda, ölen ya da yaralanan olmadı. Niğde Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada fırtına nedeniyle soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi. FOTOĞRAFLI

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