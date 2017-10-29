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(Görüntülü Haber) Niğde’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2017 17:20

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Ömer Halisdemir Meydanı\'nda düzenlenen kutlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ağır Ceza Mahkesi Başkanı Osman Soydal, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhsin Kar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, \"Şüphesiz ki ulu önder Atatürk\'ün, \'Türk Milletinin karakterine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir\' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir\" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sunuldu, Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi. Kutlamalar tören geçişiyle son buldu.

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