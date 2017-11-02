(Görüntülü Haber) Niğde'de anne ve kızı sobadan zehirlendi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de, 36 yaşındaki Hatice Özgen ile kızı 18 yaşındaki Fatma Özgen evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Annenin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay, Merkez Sırali Mahallesi Sırali Sokak Sungur Apartmanı\'nın 4\'üncü katında meydana geldi. Hatice Özgen ile kızı Fatma Özgen, dün akşam sobayı yakarak uyudu. Sabah anne ve kızına ulaşamayan komşuları polisten yardım istedi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis tarafından baygın halde bulunan anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Hatice Özgen\'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.