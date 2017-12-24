(Görüntülü Haber) Niğde’de 1 ton hamsi dağıtıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de düzenlenen 6’ncı Hamsi Şenliği\'nde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Kent Ormanı\'nda Niğde Belediyesi sponsorluğunda Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin organizasyonu ile hamsi şenliğinin bu yıl 6’ıncısı düzenlendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, kentteki Karadenizliler ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı şenlikte dernek tarafından 1 ton ücretsiz hamsi dağıtıldı. Etkinlikte hamsi yemek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte dağıtılan hamsiler yenirken, şenliğe gelenler kemençeyle horon tepti Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler, dernekleri tarafından 6’ncısı düzenlenen geleneksel hamsi şenliklerinin Niğde’ye sembol haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Karadeniz kendine özgü folkloruyla kültürü iel diğer bölgelerimiz gibi çok enteresan güzel bir yöredir. Bu yörenin tanıtımı için Karadenizin güzellikleri insanın sıcaklığı kültürü ve yaşam tarzını tanıtmak ve Niğdelilerle diyalog kurmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz.\" Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, bu tür festivallerin kültürlerin yaşatılması ve bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında, insanlarımız arasındaki dostluk kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çok büyük faydaları olduğunu söyledi.