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Dünya

(Görüntülü Haber) New York’ta ‘Çakma Noel Baba Festivali’

Nafiz Albayrak / New York, 10 Aralık (DHA)- Hıristiyan dünyasının Noel'i kutlamaya hazırlandığı günlerde bir çok ülkede düzenlenen ‘Çakma Noel Baba Festivali’nde, Noel Baba kılığına bürünmüş binlerce kişi New York sokaklarını işgal etti

10 Aralık 2017 14:47

Nafiz Albayrak / New York, 10 Aralık (DHA)- Hıristiyan dünyasının Noel\'i kutlamaya hazırlandığı günlerde bir çok ülkede düzenlenen ‘Çakma Noel Baba Festivali’nde, Noel Baba kılığına bürünmüş binlerce kişi New York sokaklarını işgal etti. Birbirinden ilginç kıyafetlerle Noel Baba kılığına giren kadın- erkek binlerce kişi, geleneksel olarak, dünyada 260\'a yakın kentte kutlanan \'Çakma Noel Baba Festivali\'nde toplandı. New York\'ta da binlerce kişi gerek klasik gerekse birbirinden renkli Noel Baba giysileriyle sokaklara döküldü. Kar yağışına aldırmayan ‘Çakma Noel Babalar’, New York\'un Aşağı Manhattan, Times Meydanı, Bryant Park Halk Kütüphanesi ve Grand Central tren istasyonu gibi değişik yerlerde bir araya gelip daha sonra soluğu barlarda alan \'Çakma Noel Babalar\', Noel Baba\'ya esprili bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

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