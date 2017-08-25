(Görüntülü Haber) Nevşehir'de patates hasadı başladı

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA) TÜRKİYE\'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir?de patates hasadı başladı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider merkez ilçeye bağlı Çiftlik köyünde patates hasadına katıldılar. Çiftçilerle hasada ilişkin sohbette de bulunan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Milletvekili Av. Ebubekir Gizligider, Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, köy muhtarı ve köylülerle Nevşehir\'deki tarım sorunlarına ilişkin istişarelerde de bulundular. Köy muhtarı Abdülkadir Adıgüzel, Vali, Milletvekilleri ve İl Başkanının patates hasadına katılmalarından büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirirken, köydeki patates üretimiyle ilgili bilgiler aktardı. Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, ?Büyüyen ve gelişen Nevşehir, güçlü Türkiye yolunda çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. ?Hasadınız bol, mahsulünüz bereketli olsun? dedi. Vali İlhami Aktaş, Çiftlik köyünde patates sökümü yapan çiftçilerle tarlada görüşerek hasadın bereketli olması dileğinde bulundu. Aktaş, ?Tüm patates üreticilerimize Bu sezonun bol bereketli, bol kazançlı bir sezon olmasını diliyorum. Temennimiz üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin karşılığını tam anlamıyla alabilmeleridir\" dedi. Ziyaretin ardından, tarlada incelemelerde bulunan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider buradaki çalışmalar hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz\'dan bilgiler aldı. İl Müdürü Yılmaz, Nevşehir ili genelinde patates hasadında verimli bir dönem yaşandığına dikkat çekerken, ?Dekar başına 4 ton ve üzerinde bir hasat bekliyoruz. Bereketli bir hasat sürecinin yaşanacağını umuyoruz. Hasat dönemi eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. Bu yıl patates fiyatları tarlada 65-70 kuruş dolayında. Nevşehir\'de 40 bin dekarlık bir patates üretim alanı olduğunu tahmin ediyoruz. 161 bin ton dolayında bir hasat bekliyoruz dedi. Öte yandan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, vatandaşların bayramını kutlarken, \'Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum. Bayramlarını şimdiden kutluyorum. Ancak trafik kazalarına dikkat çekmek istiyorum. Maalesef ülkemizde her bayramda trafik kazaları insanlarımızın canını almaya ve yaralanmalarına neden oluyor. Trafik kazalarının hat safhaya ulaştığı günler oluyor bayramlar. İnsanlarımızı acele etmeden ulaşacakları yere sağ salim gidebilmeleri için trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunuyorum. İçişleri bakanlığımızda bilindiği üzere Türkiye genelinde frene değil, kurala güven çalışması başlattı. Bu vesileyle vatandaşlarımızın trafik kurallarına, trafik işaretlerine, trafik polislerimizin yönlendirmelerine dikkat etmelerini temenni ediyorum? dedi.