(Görüntülü Haber) Nevruz kutlamalarında gözaltına alınanların sayısı 60'a yükseldi

Çağatay KENARLI-Güven USTA- İSTANBUL,(DHA)



BAKIRKÖY\'DEKİ Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınanların sayısa 60\'a yükseldi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 60 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden



bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan çeşitli şubelerdeki işlemleri devam ediyor.



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