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(Görüntülü Haber) Neşet Ertaş anma konserine ilgi

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı Anma Konseri yoğun ilgi gördü

15 Aralık 2017 19:05

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş\'ı Anma Konseri yoğun ilgi gördü. Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu\'nun hazırlayıp sunduğu Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş\'ı Anma Konseri, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Konsere Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı. Gelen dinleyicileri salon almazken, vatandaş koltuk aralarında bulunan merdivenlerde, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar da sahnenin yanındaki merdivene oturarak konseri izledi. Neşet Ertaş\'ın kendi seslendirdiği sinevizyon gösterisiyle başlayan konserde, Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu hem koro hem de solo olarak Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi. Koro üyelerini konseri izleyenler ayakta alkışladı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, söylediği türkülerle sadece Türkiye\'de değil, dünyada bile saygın bir halk ozanı, sanatçı olarak anılan bozkırın tezenesi Neşet Ertaş\'ı, Manavgat halkıyla birlikte anmanın oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, Kırşehir\'in bir köyünde hayata gelerek bütün dünyaya mal olan bir sanatçıyı bu topraklarda dinlemiş olmak bizler açısından büyük bir şans. Büyük ustamızın bizlere bıraktığı eserleri, kendimize miras olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle bozkırın tezenesi Neşet Ertaş\'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Yoğun ilgi nedeniyle konserimize eşlik edemeyen dostlarımız için 21 Aralık günü saat 20.00\'de Atatürk Kültür Merkezi\'nde etkinliğimizi yeniden Manavgat halkımızla buluşturacağız dedi.

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