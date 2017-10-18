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(Görüntülü Haber) Nefes borusuna kaçan elma, minik Alparslan'ın ölümüne neden oldu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 14 aylık Murat Alparslan Deveci’nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi

18 Ekim 2017 15:50

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 14 aylık Murat Alparslan Deveci’nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İlçedeki Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmenlik yapan Ebru Deveci ile özel bir şirkette maden işçisi olarak çalışan Uğur Deveci\'nin 2 çocuğundan 14 aylık Alparslan, dün akşam, evde dedesinin tabağından aldığı elma dilimini yemeye başladı. Alparslan\'ın ısırdığı elma, nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan bebek, evde bulunan anne ve babası tarafından Kilimli Semt Polikliniği\'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahaleden sonra da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Minik Alparslan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Alparslan\'ın, aynı hastanenin morgunda yapılan otopsisi tamamlandı. Minik Alparslan\'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Murat Alparslan Deveci\'nin cenazesinin, Kilimli Hisararkası Mahallesi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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