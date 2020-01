(Görüntülü Haber) Ne varsa Manavgat'ta var, 2 Şubat'ta

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA)MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenecek olan \'Ne Varsa Manavgat\'ta Var\' fuarı 2 Şubat\'ta açılacak. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi\'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımıyla açılacak olan Ne Varsa Manavgat\'ta Var fuarında, 80\'den fazla firma yer alacak. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, fuarı Manavgat Belediyesi, Manavgat Side Turizm Yatırımcılar Birliği (MASTOB) ile birlikte ilçenin çeşitli bölgelerinde konaklama sektöründe kurulan yatırımcı dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte organize ettiklerini belirterek, fuarla başta konaklama sektörünün satın almalarının Manavgatlı firmalardan yapmalarını hedeflediklerini söyledi. Manavgat\'ın parası Manavgat\'ta kalmalıdır düşüncesiyle 4 yıl önce bu fuarı başlattıklarını kaydeden Başkan Boztaş, Başta konaklama sektörü olmak üzere toplu alım yapan firmalara \'Aradığınız bütün her şey Manavgat\'ta var. Burada var\' diyoruz. Mal ve ürün satan firmalara da \'kendinizi geliştirin, kalite belgelerinizi alın, pazar aramanıza gerek yok. Manavgat\'ta pazar var\' diyoruz. Onun için fuarın adını \'Ne varsa Manavgat\'ta var\' olarak belirledik. İlçemizde toplu alım yapan firma yetkilileriyle, mal ve ürün satmayı hedefleyen firmalarımızı 3 gün boyunca bir çatı altında bir araya getiriyoruz. Onlara birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için bir fırsat ve zemin oluşturuyoruz dedi. MASTOB ve ilçede çeşitli bölgelerde bulunan konaklama tesislerini yatırımcılar derneklerinin fuarın organizasyonunda yer aldığını hatırlatan Başkan Boztaş, özellikle fuara otellerin satın alma birimlerinin büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Geçen 3 fuarda otel yetkilileriyle iletişim kurarak, kendilerini geliştiren firmaların bugün konaklama sektörüyle iyi bir şekilde alışverişini sürdürdüğünü anlatan Başkan Boztaş, Bölgemizde özellikle bütün gıda ürünlerinde sadece otellere de değil, diğer toplu alım yapan firmalara tüketicilerin ihtiyacı olan her şey bu fuarda var. Bu ürünleri başka yerde aramalarına gerek yok. Manavgat\'ta hem pazar hem de ürünler mevcut diye konuştu. Son yıllarda Manavgat\'ta yerleşik firmaların kendilerini geliştirme, fırsatları değerlendirme açısından büyük aşama kaydettiklerini aktaran MATSO Başkan Ahmet Boztaş, şöyle dedi Üretici firmalarımız her zaman ihtiyaca ve talebe cevap verebilecek bir pozisyon ve gücü oluşturmaya çalışıyorlar. Alım yapacak olan firmalar açısından ise artık her şey ayaklarının altında, elleriyle kollarıyla uzanabilecekleri yerde oldukları için burayı tercih ediyorlar. Bu geliştikçe artık Manavgat, doğu Antalya\'nın alışveriş havzası olma yolunda ilerliyor.