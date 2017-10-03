(Görüntülü Haber) Nasreddin Camii açıldı

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA) ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde restorasyonu tamamlanan 245 yıllık Nasreddin Camii, törenle yeniden ibadete açıldı. Kaş\'a bağlı Kasaba Mahallesi\'ndeki Nasreddin Camii\'nin açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, İl Müftüsü Osman Artan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri ve halk katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, \"Özellikle son 15 senede tarihi eserlerimize gösterilen, mabetlerimize gösterilen önem, gerçekten dikkat çekici. 1770\'li yıllarda hizmete sunulan Nasreddin Yusuf Ağa Camii, 1970\'li yıllarda küçük bir onarım görmek suretiyle günümüze kadar gelmiş. Son zamanlardaki görüntüsü, hepimizin hoşuna gitmeyen bir görüntüydü. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu esere yeniden muhteşem bir görüntü verdi\" dedi. Vali Münir Karaloğlu da \"Mekanlar insanlarla güzel. İnsan nefesiyle güzel. Şehirler de kendi tapuları olan mekanlarla değerlidir. Şehirlerin tarihi, şehirlerin yaşanmışlığı, hafızası tarihi mekanlar üzerinden oluşur. İstanbul\'u anlamak isterseniz Ayasofya\'ya, Süleymaniye\'ye, Sultan Ahmet\'e bakarsanız size İstanbul\'u anlatır. Bursa\'ya bakarsanız Ulu Camii, Yeşil Türbe, Emir Sultan size Bursa\'yı anlatır. Edirne\'de tek başına Selimiye, Konya\'da da Mevlana Hazretleri\'nin türbesi ve camii, Konya\'yı tek başına size ifade eder. İşte Kasaba Nasreddin Camii de Kasaba Kaş\'ın ilk yerleşim yeri, ilk ilçe merkezi, önemli bir buluşma yeri. Buradaki bu tarihi eser de batı Antalya\'nın tarihini, hatırasını, yaşanmışlıklarını bize ifade edebilir. Onun için camiler, tarihi mekanlar önemlidir. Bu eserlerin yaşatılması, yeniden restore edilmesi bizim, hükümetimizin ve kamunun en önemli görevlerinden birisidir\" diye konuştu. Konuşmaların ardından caminin açılışı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu ve açılışa katılanlar camide ikindi namazı kıldı. 1772 yılında Kasabalı Yusuf Ağa tarafından yaptırılan Nasreddin Camii, geç Osmanlı mimarisinin bölgedeki önemli örneklerinden biri. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 760 bin 720 lira harcama yapılarak restore edilen caminin çalışmaları 450 günde tamamlandı. Nasreddin Camii, batı Antalya\'nın en eski ikinci camisi. Osmanlı taş mimarisinin önemli örneklerinden. Kesme taştan, kare planlı kubbe ile örtülü, kuzeyi üç bölümlü kubbeli, son cemaat yeri olan bir camidir. Batıda bulunan minarenin yedi köşeli kaidesi bulunmaktadır. Son cemaat yeri dört sütün tarafından taşınır. Giriş kapısı yanında iki adet minberi vardır. Yapılan restorasyonda yeni tuvalet ve şadırvan yapıldı. Taş duvarlar temizlendi, kireç derz uygulaması yapıldı. Dış pencereler yenilendi. Minber, mihrap, kubbe kemerleri, kubbe kasnağı orijinal renklere bağlı kalınarak, canlandırıldı. Kubbeler 2 santim kurşunla kaplandı.