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(Görüntülü Haber) NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAYA' UYUŞTURUCUYU İŞTE BÖYLE BULDU

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda bir çok mahallede operasyon yapıldı

12 Eylül 2017 19:30

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu\'nda bir çok mahallede operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hacı Hüsrev Mahallesi başta olmak birçok mahallede 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev  Ali Kubuti Caddesi  üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı. \'Maya\' isimli narkotik köpeğin dolabın üst tarafına saklanan uyuşturucu maddeyi bulması DHA kamerasına yansıdı. 

Öte yandan, kaçmak isteyen bir kişi de polisler tarafından baskın yapılan evin yan sokağında yakalandı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonun diğer adreslerde devam ettiği öğrenildi.

 

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