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(Görüntülü Haber) Narkotik köpeği 'Kurt', piyasa değeri 7 milyon TL'lik uyuşturucuyu yakaladı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan bir TIR'da narkotik köpeği Kurt ile yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon TL olan 30 kilogram eroin ele geçirildi

06 Şubat 2018 02:00

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan bir TIR\'da narkotik köpeği Kurt ile yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon TL olan 30 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Şube ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu uygulama noktasında yaptıkları denetimlerde İran\'dan İstanbul\'a giden B.K. (36) yönetimindeki PVC malzemesi yüklü İran plakalı bir TIR\'ı durduruldu. Narkotik köpeği \'Kurt\' yardımı ile TIR\'da arama yapıldı. Kurt\'un tepki vermesi üzerine araç Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Burada yapılan detaylı aramada TIR\'ın kupa bölümünün üstünde 500 gramlık paketler halinde toplam 30 kilogram eroin ele geçirildi. Narkotik polisleri paketleri gizlendikleri yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarttı.

Arama çalışmalarını yakından takip eden Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, uyuşturucu tacirlerine yönelik risk analizine dayalı çalışma sonucu büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade ederek; \"Terör örgütlerinin finansman kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelemiz aralıksız olarak devam edecek\" dedi.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL\'lik uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği Kurt, uyuşturucu paketlerinin başında boz vermeyi ihmal etmedi.  

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