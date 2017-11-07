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(Görüntülü Haber) Narkotik köpeği 'Gold' uyuşturucuyu işte böyle buldu

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda operasyon yapıldı

07 Kasım 2017 19:36

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu\'nda operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi\'nde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev Akkiraz Sokak üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı. \'Gold isimli narkotik köpeğin 2. Kattaki evin kapısı önündeki mangalda saklanan uyuşturucu maddeyi bulması kameralara yansıdı.

Öte yandan, çevrede bulunan metruk binalarda da aramalar yapıldı. Sokak satıcılarına yapılan operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

 

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