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(Görüntülü Haber) Naneli şeker yedikten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da kantinden aldıkları naneli şekerden yiyen Şehitlik İlkokulu'ndaki 8 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanede tedaviye alındı

15 Şubat 2018 15:35

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da kantinden aldıkları naneli şekerden yiyen Şehitlik İlkokulu\'ndaki 8 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanede tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde Şehitlik Mahallesi Şehitlik İlkokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci okul kantininden aldığı naneli şekeri, arkadaşlarıyla paylaştı. Şekerden yiyen öğrencilerin, karın ağrısı ve bulantı şikâyeti üzerine sınıf öğretmeni, durumu okul idaresine bildirerek, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, 8 öğrenciyi ambulanslarla hastanelerde götürdü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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