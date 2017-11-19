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(Görüntülü Haber) Naim Süleymanoğlu son yolcuğuna uğurlanıyor (3)

Başbakan Yıldırım, Milletimizin başı sağolsun

19 Kasım 2017 16:16

Başbakan Yıldırım, Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur Haber Özgür ALTUNCU - Kamera İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katılıyor. Cami girişinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Milli haltercimizin efsane ismi Naim Süleymanoğlu\'nu kaybettik. Ahirete bugün yolcu edeceğiz. Merhume Allah\'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur dedi. Naim Süleymanoğlu, burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'na defnedilecek.

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