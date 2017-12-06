(Görüntülü Haber) Naci Ağbal: 90'lardaki maliye bakanlarına üzülüyorum

* Maliye Bakanı Naci Ağbal, (2017 büyüme) \"Yıl sonu için yüzde 5,5 büyüme tahmini ortaya koymuştuk; ancak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu gerçekleşme oranı daha yukarılarda olacak\" \"Mali disipline uymak, hizmet yapmaktan geri kalmak anlamına gelmiyor. Sadece ve sadece yapılması gereken şey doğru harcamaları doğru yerde yapmaktır\" Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA Türkiye Finans Forumu\'nda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bakan olarak kamu maliyesi konularını anlatmaktan büyük keyif aldığını ancak bu anlamda 1990\'lı yıllardaki Maliye Bakanları\'na da üzüldüğünü söyledi. Ağbal, \"Çıkıyorsunuz kürsüye, bütçe açıkları almış başını gitmiş, borçlar sürekli gidiyor, enflasyon bilmem ne olmuş. Böyle bir ortamda Maliye Bakanı olmak gerçekten zor. Geçen sene oturduk. Maliyeyi tekrar canlandırmamız lazım. Bir Maliye Bakanı olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum; bizim ekonomiyi canlandırmak için bir mali alanımız var ama boşa harcamayacağız\" dedi. Naci Ağbal, Hürriyet Gazetesi tarafından Beşiktaş\'taki Swiss Otel\'de düzenlenen \'Türkiye Finans Forumu\'na katıldı. Forumun öğleden sonraki bölümünde ekonomi ve kamu maliyesi politikaları üzerine bir konuşma yapan Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin büyük bir ivme yakalayarak son 15 yılda olağanüstü bir performans gösterdiğini söyledi. Türkiye\'nin bu süreçte Avrupa Birliği (AB) ülkesi ekonomilerle arasındaki farkı kapatan bir performans gösterdiğini kaydeden Bakan Ağbal, son üç yıla bakıldığında da bu performansın devam ettiğinin görüldüğüne vurgu yaptı. SON ÜÇ YILLIK BÜYÜME RAKAMLARI Ağbal, \"2015\'te Türkiye ekonomisi yüzde 6,1 büyümüştü. 2016\'da ilk iki çeyrekte her şey olumluydu ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 3. çeyrekte yaklaşık 3,2\'lik ekonomide bir daralma meydana geldi. 2016\'nın son çeyreğinde yakaladığımız güçlü büyümeyi 2017\'nin ilk yarısında da Türkiye yüzde 5 büyüme kaydetti. Önümüzdeki günlerde 2017 üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamları gelecek. Türkiye yüzde 10\'un üzerinde bir büyüme gösterecek. Son çeyrekte ise büyüme oranları biraz da baz etkisiyle normal düzeylere gelecek. Yıl sonu için yüzde 5,5 büyüme tahmini ortaya koymuştuk ancak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu gerçekleşme oranı daha yukarılarda olacak\" dedi. \"MAKİNA VE TEÇHİZAT HARCAMALARINA DESTEK OLACAĞIZ\" Maliye Bakanı Ağbal, yine darbe girişimi sonrası özel sektörün, hükümetten bazı beklentileri olduğunu ve bu doğrultuda arka arkaya alınan kararlarlar yatırım, üretim ve ihracatı teşvik eden vergi indirimleri yaparak piyasanın hareketlendiğini ifade etti. Üretim çarklarının dönmesiyle yatırım harcamalarının 2017\'nin ilk yarısında önemli ölçüde arttığını aktaran Ağbal, makina ve teçhizat harcamalarında yatırımcılara destek olacak 2018 yılında bir takım çözümleri devreye sokacaklarını bildirdi. \"BÜYÜME, İSTİHDAM, YATIRIM VE İHRACAT ODAKLI PROGRAM DEVAM EDECEK\" Ekonomide yapısal reformların işletmelere güven verdiğini dile getiren Ağbal, \"Yapısal reform yapmaya devam edeceğiz. Hükümetlerin güçlü olması şok nereden gelirse gelsin hükümeti güçlü tedbirler almaya itiyor. Önümüzdeki üç yılda da büyüme, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı bir programız olacak\" diye konuştu. \"BİR MALİYE BAKANI OLARAK RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİYORUM\" Konuşmasında kamu maliyesine değinen Bakan Ağbal, en keyif aldığı ve rahat olduğu alanda konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"90\'lı yıllardaki Maliye Bakanları\'na üzülüyorum. Çıkıyorsunuz kürsüye, bütçe açıkları almış başını gitmiş, borçlar sürekli gidiyor, enflasyon bilmem ne olmuş, böyle bir ortamda Maliye Bakanı olmak gerçekten zor. Biz, geçen sene oturduk, maliyeyi tekrar canlandırmamız lazım. Bir Maliye Bakanı olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum; bizim ekonomiyi canlandırmak için bir mali alanımız var. Ama boşa harcamayacağız. İhtiyaçlı davranıp ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız\" şeklinde konuştu. MALİYE POLİTİKASI ÜZERİNE Naci Ağbal, son 15 yılda kamu maliyesinde atılan adımlarla millet olarak büyük başarı sağlandığını ve bu durumun hem içeride hem dışarıda Türkiyeyi güçlü kıldığını belirterek şunları söyledi: \"Türkiye kamu maliyesi alanında güçlü dengelere sahip. Niye? Bütçe açıkları düşük. Kamu borcunun milli gelire oranı görece düşük. Bugünlere kolay gelmedik. Çok tasarruf yaptık, çok kemer sıktık. Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. 90\'lı yılların hovardalığını 2000\'li yıllarda bedelini ödedik; üzerine hem yatırım yapan hem de ülkeye hizmet getiren kamu maliyesi çerçevesi oluşturduk. 90 yıllarda yaşadığımız o sıkıntıları inşallah bir daha yaşamayalım. Kamu maliyesinde bu başarıları sağlarken ciddi reformlar yaptık. Eskiden kamuda o kadar çok farklı değişik harcamalar yapılırdı ki şimdi onların hepsini kapattık. Sadece vatandaştan topladığımız vergiyi vatandaşa hizmet olarak döndürecek bir kamu maliyesi politikası çerçevesini bu dönemde oluşturduk.\" \"MALİ DİSİPLİNE UYMAK HİZMET YAPMAKTAN GERİ KALMAK ANLAMINA GELMİYOR\" Bu dönemde eğitimden sağlığa kadar kamu yatırımlarını daha fazla yaptıklarını anlatan Bakan Ağbal buna rağmen bütçe açığının yukarıya doğru gitmediğine dikkat çekti. Ağbal, \"Mali disipline uymak, hizmet yapmaktan geri kalmak anlamına gelmiyor. Sadece ve sadece yapılması gereken şey doğru harcamaları doğru yerde yapmaktır. Fazla kamu harcaması yapmak ekonomiyi büyütmez. Ekonomiyi büyütecek olan özel sektördür, özel sektör yatırımlarıdır, ihracat ve üretimin gücüdür\" dedi. Ağbal enflasyonda mücadele kamu maliye politikasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, \"Önümüzdeki süreçte kamu fiyat ayarlamaları ile kamu vergi düzenlemelerini para politikası ile tam uyumlu bir şekilde yürüteceğiz\" diye konuştu. Maliye Bakanlığı\'nın gündemindeki reformlar hakkında da bilgi veren Ağbal, Gelir vergisi kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi kanunu, İstanbul Finans Merkezi(İFM) kanunu üzerine yapılan çalışmaları anlattı. Naci Ağbal\'ın konuşmasının ardından Türkiye Finans Forumu, gerçekleşen \'Bankacılık Forumu\' ve \'Sermaye Piyasaları Oturumu\' ile sona erdi.