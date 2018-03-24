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(Görüntülü Haber) Naaşı bulunan uzman çavuş yarın toprağa verilecek

KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı bulundu

24 Mart 2018 01:12

KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 2\'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın naaşı bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı şehit uzman çavuşun bulunan naaşının saat 23.00 sıralarında Kayseri\'ye getirileceğini ve yarın  Garnizon şehitliğinde toprağa verileceğini açıkladı.

Kayseri 1. Komando Tugayı\'ndan silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin\'e giden ve Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Mehmet Muratdağı\'nın ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta naaşı teröristler tarafından gömülmüştü. Kayseri\'deki Muratdağı ailesinin günlerdir beklediği haber bu akşam geldi. Şehidin naşının bulunduğu kendilerine bildirildi. Vali Süleyman Kamçı, şehidin naaşının bulunarak Kayseri\'ye getirileceğini doğruladı. Vali Kamçı, \"Şehidimizin cenazesi bu gece 23.00 sıralarında kentimize getirilecek. Yarın da askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresine Kayseri\'ye bir süre önce geldiğinde şehidin annesi Sibel Muratdağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte görüşmüş, şehidin cenazesinin bulunması konusunda kendisine söz vermişti.

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