(Görüntülü Haber) Müzeyyen Telli cinayeti davası: 6 sanığın tahliyesine karar verildi

* Baba Rıfat Telli, \"Ben kızımı vatana, millete hayırlı bir insan olsun diye zor şartlarda büyüttüm, okuttum. Seni tanımam etmem, hiçbir alıp veremediğim yoktu. Neden yaptın bunu?\" Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Bahçelievler\'de 24 yaşındaki Müzeyyen Telli\'nin uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülmesine ilişkin 24\'ü tutuklu toplam 31 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Müzeyyen Telli\'ye ateş ettiği gerekçesiyle bir kez müebbet ve 8 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ümit Y. \"Suçsuzum, ateş edildiğinde ben oradaydım. Ben ateş etmedim\" diyerek beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi. Müzeyyen Telli\'nin babası Rıfat Telli de tutuklu sanık Ümit Y.\'ye dönerek, “Ben kızımı vatana millete hayırlı bir insan olsun diye zor şartlarda büyüttüm, okuttum. Seni tanımam etmem, hiçbir alıp veremediğim yoktu. Neden yaptın bunu\" diyerek isyan etti. 6 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 12 Mart 2017 tarihinde Bahçelievler\'de gerçekleşen olay şöyle oldu: Müzeyyen Telli\'nin halası Aysel Telli apartmanın kömürlük kısmına indi ve burada bir kişi ile karşılaştı. Telli, bu kişiye çıkmasını söyledi, ancak bu kişi kömürlükten çıkmadı. Bu kişinin uyuşturucu maddeyi kömürlüğe sakladığını düşünen Aysel Telli durumu ağabeyi Rıfat Telli\'ye bildirdi. Rıfat Telli olay yerine geldi. Ardından da Müzeyyen Telli, Okan ve Serkan Telli de olay yerine geldi. Kısa bir süre sonra sokaktaki 6-7 kişilik bir grup, Telli Ailesi\'nin üzerine doğru geldi. Bu sırada grubun içerisinde bulunan bir kişi de, silahla Müzeyyen Telli ve ailesine doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Müzeyyen Telli ile yakınlarda bulunan Suriye uyruklu Muhammet Yusuf (24) yaralandı. Şüpheliler ise olayın ardından kaçtı. Müzeyyen Telli vefat ederken, Muhammet Yusuf ise hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma sonunda ateş eden kişinin Ümit Y. olduğu tespit edildi. SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, tutuklu Taner A.\'nın (20), \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\" ve \"Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme\" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu Ümit Y.\'nin (23) \"Kasten öldürme\", \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\" ve \"Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme\" suçlarından bir kez müebbet ile 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasının istendiği belirtilen iddianamede, tutuklu Habip P. (29) ve tutuklu Habip P. (29) hakkında ise \"Uyuştucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\", \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\" ve \"kasten öldürme\" suçlarından birer kez müebbet ile 12\'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuksuz Özgür Ö. (19) hakkında da \"Kasten öldürme\" suçundan bir kez müebbet hapsi istendi. UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ Diğer şüpheliler hakkında ise \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\", \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\" ve \"Kurulan örgüte üye olma\" ve \"Suç delillerini gizleme veya değiştirme\" suçlarından 10\' ar yıl ile 20\'şer yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada 23 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan vefat eden Müzeyyen Telli\'nin ailesi şikayetçiler Aysel Telli, Rifat Telli, Okan Telli, Serkan Telli de duruşmaya katıldı. \"EĞER KAÇMASAYDIK BİZİ DE VURACAKTI\" Söz akan şikayetçi Hala Aysel Telli \"Şikayetçiyim . Ben daha önce Müzeyyen\'i vuran kişiyi teşhis etmiştim. Ateş eden şahıs şu anda duruşma salonunda bulunan Ümit Y.\'dir. Ateş ettikten sonra silahı arkadaşlarına verdi. Eğer biz hareket edip kaçmasaydık bizi de vuracaktı. Çünkü üzerimize doğru hedef gözeterek ateş etti\" dedi. BABA DURUŞMADA İSYAN ETTİ Müzeyyen\'in babası Rıfat Telli de tutuklu sanık Ümit Y.\'ye dönerek , “Ben kızımı vatana millete hayırlı bir insan olsun diye zor şartlarda büyüttüm, okuttum. Seni tanımam etmem, hiçbir alıp veremediğim yoktu. Neden yaptın bunu\" diyerek isyan etti. Sakinleşmesinin ardından ifade veren Rıfat Telli, “Ben Veysi ve ismini bilmediğim kişiyi gördüm. Kendilerine mahalleden gitmelerini söyledim. Oğlum ve yeğenimle kapıya indik. 3-4 dakika geçtikten sonra Ümit arka sokaktan geldi ve bizi hedef alarak ateş etmeye başladı. Bir kurşun rahmetli kızıma, bir kurşun Suriyeli şahsa, bir kurşun arabamın kaportasına, bir kurşun da karşı komşunun mutfak camına isabet etti. Suriyeli şahıs da bizim komşumuz olur. Dışarıdan evine gelmek üzereyken sanık Ümit\'in ateş etmesi sonucu yaralandı. Ben daha önce Ümit isimli şahsı görmedim, tanımam\" ifadelerini kullandı. Müzeyyen Telli\'in ağabeyi Okan Telli, “Hafta sonu için ailemin yanına gelmiştim. Olay günü de Ümit isimli şahsı gördüm ve kendisi devamlı ateş etti. Sonra da kaçıp gittiler. Şikayetçiyim\" diye konuştu. SANIK ÜMİT Y: ATEŞ ETMEDİM Tutuklu sanık Ümit Y. ateş etmediğini savunarak şunları anlattı: \"Suçsuzum, ateş edildiğinde ben oradaydım. Ben ateş etmedim, Veysi ateş etti. Teşhisi kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini istiyorum\" Sanık Taner A. ise “Veysel, Umut ve Ümit\'in konuşuyorlardı. Veysel ve Umut birlikte gittiler. Ben de peşlerinden gittim. Sonra 5-6 el silah sesi duyuldu. Daha sonra Ümit bu tabancayı bana verdi. Elime sıkıştırdı. Ben de o panikle silahı alıp parktaki kuma sakladım. Daha sonra bu tabancayı Edip ile sakladığımız yerden alıp Edip\'e verdim. Edip polise vermiş. Silahın yerini ben gösterdim. Suçsuzum beraatime karar verilsin\" şeklinde konuştu. 6 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ Mahkeme heyeti, 6 sanığın cezaevinde kaldıkları süre, mevcut delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimalini gözönünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Ümit Y.\'nin de aralarında bulunduğu bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.