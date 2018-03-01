(Görüntülü Haber) Mutfak yandı, 3 kişi dumandan etkilendi

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilen 3 kişi tedavi altına alındı.



Saat 18.30 sıralarında, Başiskele Karadenizliler Mahallesi Kağan Sokak\'ta, 4 katlı binanın zemin katında oturan Altun ailesinin yaşadığı dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunarak, yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen Emine Altun ile Ebru Altun ve binada yaşayan Suriye uyruklu Yahya Ali dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.