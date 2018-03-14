(Görüntülü Haber) Müteahhitten aldıkları ev ipotekli çıkınca 4 çocuklu aile perişan oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, oturan bir çocukları otizmli, bir çocukları ise epilepsi hastası 4 çocuklu Osman-Ayfer Seyfi çiftinin 3 sene önce aldıkları daire, teslim tutanağı ve 400 bin liralık teminat senedi olmasına karşın, müteahhittin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle icra kanalıyla satıldı. Dairenin daha önce ipotekli olduğunu öğrendiklerini belirten aile, zor durumda olduklarını belirterek yardım istedi. Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi\'ndeki Hukuk Kent Garanti Apartmanı\'nda oturan Seyfi ailesi, daireyi 3 yıl önce peşin 320 bin TL\'ye satın aldı. Taraflar arasında satış sözleşmesi yapılarak, daire teslim tutanağı imzalandı. Ticari adı Garanti Konut olan Sel yapı sahibi müteahhit Temur Salman, daire sahibi Osman Seyfi\'ye tapu alınıncaya kadar, 400 bin TL\'lik teminat senedi verdi. Ancak, bir banka, inşaat şirketinin çektiği krediye mahsuben bu daireye ipotek koydu. Bu arada, FETÖ davasından tutuklanan Temur Salman, 14 ay sonra salıverildi. İpotek işleminin, dairenin Seyfi ailesine satıştan önce yapıldığını öne süren banka, ailenin banka genel müdürlüğü ve Tüketici Mahkemesi nezdindeki tüm girişimlerine karşın, ipoteği paraya çevirmek amacıyla 1. İcra\'da satışa gitti. Ancak, satışta daire 340 bin TL\'ye bankada kaldı. Ayfer Seyfi yaşanan olaydan duyduğu üzüntü nedeniyle sağlığını kaybetti. Omuriliğinde ödem oluşan Seyfi, yatalak oldu. Seyfi ailesinin 8 yaşındaki kızı Berinay yıllardır otizm, ailenin küçük oğlu Burhan (17) ise epilepsi tedavisiyle boğuşuyor. Ayfer Seyfi, \"2015\'te yılsonuna doğru dişimizden tırnağımızdan artırarak bir ev aldık. Evi bankaya bulaşmayalım diye nakit vererek aldık. Evi alırken, tapunun üzerinde ipotek olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle banka, evi elimizden aldı. Bu evi yapan müteahhit FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Muhatap olacak kimseyi bulamadık. Bu süreçte mücadele verdik. Bankayla anlaşma yoluna gittik, ama anlaşamadık. Biz kesinlikle bankayı suçlamıyoruz, o hakkını aldı. Biz sadece mağduruz ve yardım etmelerini istiyoruz. Müteahhit bize yardımcı olamayacağını söyledi. Öyle olunca biz de bir şey yapamadık. Şu an evi banka satın aldı ve ihaleyle satışa çıkaracak. 4 tane çocuğum var. Bu çocuklarımdan ikisi hasta. Benim durumum da ortada. Birkaç aydır ben bu olaylardan sonra sağlık problemleri ile uğraşıyorum. Banka evi satarsa, mağdur olacağız. Bir bayan olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan ve ilgili bankanın sahibi hanımefendiden yardım bekliyorum. Yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Mağdur olduğumuz durum belgeleriyle ortada duruyor\" ifadelerini kullandı.