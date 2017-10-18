(Görüntülü Haber) Müteahhit, tartıştığı emlakçıyı tabancayla öldürdü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan müteahhit Ramazan Polat, emlakçılık yapan Ceyhan Saraçoğlu\'nu tabanca ile vurarak öldürdü. Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Erek Caddesi’ndeki Ramazan Bolat’a ait müteahhitlik bürosunda meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan evli ve 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ceyhan Saraçoğlu, 36 yaşındaki Müteahhit Ramazan Bolat’a ait 4 katlı binanın en üst katında bulunan ofisine geldi. Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunduğu öne sürülen Bolat ve Saraçoğlu ofiste tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan Bolat, Saraçoğlu’na tabanca ile 14 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ceyhan Saraçoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saraçoğlu\'nun cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Ramazan Bolat’ı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.