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Dünya

(Görüntülü Haber) Musul'a Türkmen Mahallesi projesi, Türk mimara halk ödülü getirdi

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Dünyaca ünlü Türk Mimar Sunay Erdem önderliğindeki ekibin Musul için tasarladıkları Türkmen Mahallesi projesi halk oylamasında birinci oldu

12 Ocak 2018 13:06

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Dünyaca ünlü Türk Mimar Sunay Erdem önderliğindeki ekibin Musul için tasarladıkları Türkmen Mahallesi projesi halk oylamasında birinci oldu.

Savaşta zarar gören Musul\'da Türkmenlerin daha iyi yaşayabilmeleri için Peyzaj Mimarı Sunay Erdem önderliğindeki ekip Türkmen Mahallesi tasarladı. Sunay Erdem, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Dicle nehri kıyısında ve şehrin en yeşil bölgesinde tasarlanacak olan mahalle 17 milyon metrekare alanı kapsıyor. Bölgede adeta bir kentsel dönüşüm niteliği taşıyacak olan proje, hatlarını Türkmen Bayrağından almakta. Mahallenin merkezi uydudan dev bir Ay Yıldız şeklinde algılanacak. Proje, teknoloji ve yeşilin bir arada olduğu ve kendi enerjisini kendi üretebilen, sıfır emisyon salgılayan bir yaşam ortamı amaçlıyor. Rüzgar, güneş ve hidroektrik enerji kaynaklarını maksimum kullanmayı amaçlayan mahalle, geniş organik tarım arazileriyle de şehre kaynak sağlayacak. Düşük yoğunluk ve müstakil bahçeli evler şeklinde tasarlanan alan geleceğin şehirlerine model oluşturacak nitelikte\" dedi.

Sunay Erdem\'in kurucu ortağı olduğu Erdem Mimarlar\'ın beş kıtada, 50\'ye yakın ülkede gerçekleştirdiği ve aralarında Archstorming tarafından düzenlenen ve Nogales şehri sınır duvarı için açılan yarışmada alınan birincilik de olmak üzere 50\'den fazla ödüllü projesi bulunmaktadır. 

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