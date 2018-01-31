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(Görüntülü Haber) Müşteri gibi gittiği işyerinde cep telefonu çalarak kaçtı

Nedim KOVAN ORDU (DHA) ORDU'da, kendisini polis olarak tanıtıp müşteri olarak girdiği işyerinde cep telefonu çalarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

31 Ocak 2018 18:25

Nedim KOVAN ORDU (DHA) ORDU\'da, kendisini polis olarak tanıtıp müşteri olarak girdiği işyerinde cep telefonu çalarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İddiaya göre olay Ordu\'nun Altınordu İlçe merkezinde meydana geldi. 40 yaşındaki Murat Yılmaz, cep telefonu satışı yapan işyerine müşteri gibi giden ve kendisini polis olarak tanıtan, ismi henüz tespit edilemeyen şüpheli ile bir süre sohbet etti. Şüpheli kişi cep telefonu satın almak isteyerek raftaki telefonlardan birini beğendi. 2 bin 500 TL\'ye pazarlık yapan, eşini beklediğini söyleyerek beklemeye başlayan şüpheli, işyerine giren müşterilerin yoğunluğundan faydalanarak telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.İşyerindeki güvenlik kamera görüntülerini izleyerek telefonun çalındığını fark eden Murat Yılmaz, karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kişinin kendisini polis olarak tanıtıp güven verdiğini, bu yöntemle oyalama taktiği ile telefonunu çaldığını belirten Murat Yılmaz, Arkadaş geldi kendini polis olarak tanıttı. Eşine bir telefon alacağını söyledi, tezgahta telefonlar vardı. Birini beğendi pazarlık yaptı, fiyatını anlaştı. Telefonun şarzı az olduğu için şarza koyduk. Eşini beklediğini söyledi beklemeye başladık. O esnada ona kahve yaptım kahvede verdim. Pazarlık yaptık birazını nakit, birazını kartla ödeyeceğini söyledi. Buraya müşteriler geldi, yoğunluk olduğu zaman telefonu ve kutusunu alıp kaçtı. Kendisini Emniyet Kaçakçılık Şube\'de polis olarak tanıttı, güvence verdi böylece. İster istemez güven ortamı oluştu. Konuşmaları çok düzgündü, öyle bir yapısı vardı dedi. Ordu Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli kişinin kimliğini tespit ettiği, Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için Samsun polisi ile ortak çalışma başlatıldığı da belirtildi.

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