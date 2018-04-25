(Görüntülü Haber) Mustafa Pektemek, derbi kararıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) tatil edilen derbiyle ilgili aldığı karar sonrası gözler Beşiktaş cephesine çevrildi.

Bugün toplanan Federasyon yönetimi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden bir açıklama yapılmazken, Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri\'ne geldi. Saat 1800\'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada DHA\'nın mikrofon uzattığı Mustafa Pektemek, Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum dedi. Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.