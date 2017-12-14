(Görüntülü Haber) Mustafa Ertuğrul unutulmadı

Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA ANTALYA\'da Paris II Savaş Gemisi\'nin, Topçu Üsteğmen Mustafa Ertuğrul tarafından 13 Aralık 1917\'de Kemer\'de batırılışının 100\'üncü yılı dolayısıyla anma töreni yapıldı. AKM Perge Salonu\'nda düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törene gaziler, Mustafa Ertuğrul adının verildiği okulun öğrencileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasında Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, Kemer açıklarında Fransızların Aleksandra adlı savaş gemisinin 8 Mart 1918\'de batırılışının 100\'üncü yılında düzenlenecek törenle kahramanların anılacağını anlattı. Vatan evladı kahramanları herkesin tanıması için belirli çalışmalar yaptıklarına değinen Ünlü, gençlere ülkeye sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Muharip Gaziler Dernek Başkanı Abidin Sezer, geminin batırılışında denize atlayan askerleri Türk askerlerinin kurtarıp, yaralıların hastanede tedavisiyle hayata tutunmasını sağladığını anlattı. Savaş sürecinde düşmana bu iyiliği yapan başka millet olmayacağına değinen Sezer, Mustafa Ertuğrul\'un hayatına dair fazla bilinmeyenleri anlattı. Savaşlarda kahramanlığıyla anılan Mustafa Ertuğrul\'un yaptıklarıyla hiçbir zaman böbürlenmediğini dile getiren Sezer, Emekli olduktan sonra mütevazı hayat sürdürmüştür. Savaş belgesi olması için savaşlarda batırdığı düşman gemilerinin resmini yapıp, savaş alanlarının krokilerini yapmıştır. Bugün arşivlerde o günlere ait ne varsa Mustafa Ertuğrul\'un eseridir diye konuştu. Sezer, Mustafa Ertuğrul\'un çok az miktarda bataryasıyla Akdeniz\'de o dönemin en gelişmiş donanmasına sahip İngiliz ve Fransız gemilerini batırarak dünya harp tarihine adını altın harflerle yazdırdığını vurguladı. Anma programında Mustafa Ertuğrul\'un yer aldığı bazı fotoğraflar sinevizyondan katılımcılara gösterildi. Törende, \'Paris II Savaş Gemisi\'nin Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Tarafından AntalyaKemer\'de Batırılışının 100. Yılı Münasebetiyle Doğu Akdeniz\'de Güç Mücadelesi ve Savaş\' adlı sempozyum düzenlendi. Anma töreni kapsamında \'1. Dünya Savaşı\'nda Antalya Sahilleri\'nde Kazanılan Zaferler ve Antalya Kahramanlarımız\' konulu öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi yoğun ilgi gördü.