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(Görüntülü Haber) Muş'ta uyuşturucu operasyonu

MUŞ, (DHA) MUŞ'ta sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 336 adet actasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı

25 Aralık 2017 20:25

MUŞ, (DHA) MUŞ\'ta sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 336 adet actasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, İlimizde yapılan çalışmalarda, 3 şahsın içinde bulunduğu araçtan 336 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 1?i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır denildi.

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