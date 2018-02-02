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(Görüntülü Haber) Muş'ta TOKİ 119 aileyi ev sahibi yaptı

MUŞ, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Muş'ta satışa sunulan 119 adet 3+1 konut için kura çekimi yapıldı

02 Şubat 2018 20:39

MUŞ, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Muş\'ta satışa sunulan 119 adet 3+1 konut için kura çekimi yapıldı. Muş merkez Kale Mahallesi\'nde kentsel yenileme toplu konutlarının konut alma hakkı ve konut belirleme töreninde 119 konut sahibini buldu. Öğretmenevinde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından kura çekimine geçildi. Törene bazıları çocuğuyla, bebek arabasıyla bazıları da bastonuyla gelen aileler, büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Kurada bir şehit yakını ailesine direk konut verilirken, 6 engelli bireye de kura çekiminde öncelik tanındı. Noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 119 adet 3+1 konut için büyük heyecan yaşandı. Konutun müjdesini cep telefonuyla oğluna veren Şükran Soylu, evin kendisine çıkmasıyla çok mutlu olduğunu ve 5 yıldır kirada yaşadığını söyledi. 12 YIL SONRA EV SAHİBİ OLDU 12 yıldır kirada oturduğunu ifade eden Gazi Ahmet Özdemir de, \"TOKİ\'de ismimin çıkmasından dolayı çok memnun oldum. 12 yıldan bu yana kiradaydım ondanda kurtuldum çok memnunum\" dedi. Fatma Avcı ise oğlunun kirada olduğunu evi çok istediklerini belirterek, \"Ben oğlumu zorla yazdırdım Allah\'a şükür çıktı. Oğlum bodrum katı çıkmasından korkuyordu Allah\'a şükür istediğim oldu. TOKİ olmasaydı o daireyi alamazdık\" diye konuştu.

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