(Görüntülü Haber) Muş Valisi Yıldırım: Kapımız herkese açık (1)

Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi yıldönümü kutlamalarıyla ilgili hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Yurt içinden ve yurt dışından kutlamaları izlemek için gelecek vatandaşları ağırlama konusunda hiçbir sorun olmayacağına işaret eden Vali Aziz Yıldırım, \"Kapımız herkese açık\" dedi. Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Varto ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım\'ı Hükmet Konağı önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ve kamu kuruluşların amirleri karşıladı. Kaymakamlıkta ilçenin sorunları ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, Kültür Merkezi Konferans salonunda köy ve mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı 26 Ağustos\'taki Malazgirt Zaferinin yıldönüm törenleri hakkında bilgi verdi. Vali Aziz Yıldırım da her türlü hazırlıkların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Törenleri izlemek için gelecek vatandaşların ağırlanmasında sıkıntı olmayacağına işaret eden Vali Yıldırım, şunları söyledi: \"YİBO\'larımızı ve kredi yurtlar kurumunun yurtlarını açtık. Kaç kişi gelirse gelsin Muşlu, Malazgirtli, Bulanıklı gelenleri kendi evlerinde misafir eder. Kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ülkenin dört bir yanından hatta yurt dışından gelmek isteyen vatandaşların dışarıda kalırız endişesi olmasın. Muşlunun Malazgirtlinin Vartolunun misafirlere evlerini açacaklarına inanıyorum. Valilik evi olarak kendi eşimle konuştuk. Evimizde kaç kişi misafir edebiliriz diye konuştuk. Onun hesabını bile yaptık. Kapımız herkese açık.\"