(Görüntülü Haber) Muradiye ve İpekyolu'nda asfalt çalışmaları sürüyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, İpekyolu ve Muradiye ilçelerinde yürütülen asfalt çalışmaları sona gelindi.



Van Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki toprak yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda bazı mahalleler ilk kez asfaltla tanıştı. Muradiye İlçesi\'ne bağlı 11 mahellede, yürütülen yol asfaltlama çalışması tamamlandı. İlçede şu ana kadar yapılan asfaltlama çalışmalarında 61 kilometreye sıcak asfalt, 22 kilometresine ise, sathi kaplama olmak üzere 83 kilometrelik yol asfaltlandı.Yapılan çalışmaların toplam maliyeti ise, 25 milyon 500 bin TL\'ye mal olduğu açıklandı.



20 yıl aradan sonra ilk kez mahelleleri\'ndeki yolun asfaltlandığını söyleyen Muradiye Yalımdüz Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, \"1997 yılından yollarımız asfaltlandı. O da çok kaliteli bir asfalt değildi. Yollarımız çok kötüydü. Bizler de Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurumuzu yaptık. Çalışmalara başladılar. 120 hane ve 750 civarında nüfusa sahip olan mahallemiz, 20 yıl aradan sonra asfaltlı yollara kavuşuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz\" dedi.



Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa mahalle yollarının sıcak asfalt buluştuğunu söyleyen Muradiye ilçesi Karahan Mahalle Muhtarı Süleyman Taş ise, “Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk defa buralarda asfalt çalışmaları yapılıyor. Sayın Valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalardan çok memnunuz. Çok güzel işler yapılıyor\" diye konuştu.