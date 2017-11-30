(Görüntülü Haber) Mültecileri, 10'ar lira vermedikleri için kent girişine bıraktılar

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ERZURUM İl Göç İdaresi\'nden Sivas\'a sevk edilen Pakistan uyruklu 254 mülteci iddiaya göre, sürücülerin kendilerinden istediği 10\'ar lirayı vermeyince getirildikleri otobüslerden kent girişinde indirildi. Mülteciler, ihbar üzerine gelen polis tarafından İl Göç İdaresi\'ne götürüldü. Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Kavşak\'ta meydana geldi. Erzurum İl Göç İdaresi\'nden ikamet etmeleri için Sivas\'a sevk edilen Pakistan uyruklu 254 mülteci, kiralık otobüs ve minibüslerle yola çıktı. Sivas girişine yaklaştıklarında iddiaya göre, sürücüler, kent merkezindeki otogara kadar kendilerini götürmek için kişi başı 10 lira ücret talep etti. Ancak mülteciler para vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine sürücüler, mültecileri kent girişinde araçlardan indirdi. Yol kenarında bekleyen mültecileri fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kente yerleştirilmeleri için gönderildiği anlaşılan mültecilerin evrakını kontrol etti, ardından da İl Göç İdaresi\'ne teslim etti. Kent girişinde bırakılan mültecilerin soğuk hava nedeni ile üşüdükleri gözlendi.