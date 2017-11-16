(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen sanat merkezi kundakçısına hapis cezası (1)
Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA
Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül'e, "Yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
16 Kasım 2017 14:31
Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA
Kadıköy\'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi\'ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül\'e, \"Yakarak mala zarar verme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
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