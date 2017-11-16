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(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen sanat merkezi kundakçısına hapis cezası (1)

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül'e, "Yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

16 Kasım 2017 14:31

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA Kadıköy\'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi\'ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül\'e, \"Yakarak mala zarar verme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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Haber Yüksel KOÇKameraDHA Kadıköy Müjdat Gezen Sanat Merkezi MSGMMehmet Ali Aligül

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