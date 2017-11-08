(Görüntülü Haber) Muhtarlık seçiminde, oturulamaz durumdaki evleri adres gösteren 2 kişiye hapis cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde merkez ilçede oturmalarına rağmen ikamet adreslerini Güneşli Köyü\'ne taşıyarak, oturulmaz durumdaki eski binaları adres gösteren 2 kişiye, \'5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununa aykırılık\' suçundan 5\'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme iki sanık için de verilen cezayı erteledi. Karabük merkeze bağlı Güneşli Köyü\'nde oturan Muammer Taşçı, 3 dönem muhtarlık yapan İlyas Kuşoğlu\'nun karşısına 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olarak çıktı. Taşçı, Karabük merkezde oturan Yaşar Arslan ve Dursun Bostancı\'nın, seçim öncesinde mevcut muhtar İlyas Kuşoğlu\'na oy vermek için ikametlerini köye aldırıp oturulamayacak durumdaki iki binayı adres gösterdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Taşçı, bu kişilerin oy kullanmasının önlenmesi gerektiğini, aksi takdirde seçimin seyrinin değişeceğini ileri sürdü. Başlatılan soruşturma sonunda Yaşar Arslan ve Dursun Bostancı hakkında, 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'5490 sayılı nüfus hizmetleri konununa aykırılık\' suçundan dava açıldı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, söz konusu iki binanın da elektrik, su, kapı pencere imalatlarının olmadığı ve oturulamaz durumda olduğu belirtildi. Mahkeme, suçu işlediklerine kanaat getirdiği sanıklar Yaşar Arslan ve Dursun Bostancı\'ya 5\'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların sabıkalarının olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Seçimi 22 oy farkla kaybeden Muammer Taşçı, 2014 seçimleri için aday olmasının ardından köydeki 45-50 seçmen sayısının 112\'ye kadar yükseldiğini ileri sürdü. Taşçı, ikamet için uygun olmayan yerlere seçmen taşıması yapıldığını iddia ederek, \"Seçimlerden önce savcılığa suç duyurusunda bulundum. Mahkeme sonucu ikametini alan 2 aile reisine 5 ay hapis cezası verildi. Ancak burada asıl olan ikameti taşıttıran muhtara bir ceza yok. Ben bunu anlamıyorum. Buna itiraz ediyorum. Muhtar suça ortak oldu. Bir kişi köye ikamet aldırdığında nüfus müdürlüğü muhtara yazı gönderiyor. Muhtar, \'Burada oturuyorlar\' diye beyanda bulunuyor. Nüfus Müdürlüğü yanıltılıyor. Devlet yanıltılıyor. Oturulmayacak yerlere ikametgah verildi. Ama muhtara ceza yok\" dedi. Taşçı, Anayasa referandumdan önce de ikamete uygun olmayan kümes dahi olmayacak yerler için ikamet alındığını gördüğünü, bunun için de savcılık ve valiliğe şikayette bulunduğunu belirtti.