(Görüntülü Haber) Muhtarlar 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla askerlik başvurusu yaptı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesindeki 9 mahallenin muhtarı, Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ\'a yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki 9 mahallenin muhtarı Yalova Askerlik Şubesi’ne dilekçelerini teslim etti. Burada konuşma yapan Sahil Mahallesi Muhtarı Ebru Filiz, “Devletimizin seçilmişleri olarak hepimiz Mehmetçiklerin ve güvenlik güçlerinin her daim yandaydık. Mehmetçik\'e olan desteklerimizi resmileştirmek istedik. Göreve her an hepimiz hazırız. 9 mahalle muhtarı olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek için resmi dilekçemizi bugün veriyoruz. Kamuoyu oluşturmak ve Mehmetçiğimize desteğimizi göstermek adına, Yalova adına” dedi. 500 Evler Mahallesi Muhtarı Ergün Tanrıkulu ise “Biz memleketimiz için buraya geldik. Biz muhtarlar olarak bütün muhtar camiası olarak göreve hazırız. Seve seve vatanımız için her yere gitmeye hazırız. Bu yolda canı gönülden vatanımıza her türlü hizmet etmek için buradayız ve tüm muhtar arkadaşlarımız bu göreve taliptir” diye konuştu. Muhtarlar, başvuru dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.