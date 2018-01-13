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(Görüntülü Haber) Muhtarın tekerlemesi Zeki Müren'i hatırlattı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesi Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, Türkçe'nin en uzun tekerlemesi olarak bilinen ve yıllar önce Zeki Müren'in de okuduğu 'Kekere Mekere' tekerlemesi eşliğinde evrak mühürlemesi sosyal medyada ilgi o

13 Ocak 2018 16:02

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Akseki ilçesi Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, Türkçe\'nin en uzun tekerlemesi olarak bilinen ve yıllar önce Zeki Müren\'in de okuduğu \'Kekere Mekere\' tekerlemesi eşliğinde evrak mühürlemesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, sosyal medyada yayınladığı videoyla ilgi çekti. \'Noterlerin fenomeni\' olan türküler eşliğinde evrak mühürlemesi gibi türküler eşliğinde Türkçe\'nin en uzun tekerlemesi olan ve tiyatrocuların sahne çalışmasında kullandığı \'Kekere Mekere\'yi okuyup evrak mühürleyen Harun Çınar, çok sayıda beğeni aldı. Muhtarın sosyal medyada ilgi gören görüntüleri Zeki Müren\'in yıllar önce konuk olduğu Halit Kıvanç\'ın bir programında aynı tekerlemeyi okumasını hatırlattı.

İŞTE O TEKERLEME

\"Bu tarlaya bir şinik (ölçek) kekere mekere (kuş yemi) ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya da ekilen bir şinik kekere mekereye de boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk, diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğa demiş ki; \'Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksun.\' O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksan ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğum demiş.\"

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