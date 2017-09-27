(Görüntülü Haber) Muharrem orucu için top atışı memnunlukla karşılandı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL,(Tokat) (DHA) TOKAT\'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından 2014 yılında başlanan Muharrem ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yörede yaşayanların memnuniyetini kazandı. Başkan Yılmaz Bekler, \'\'Ortadoğu ülkeleri de dahil tüm İslam ülkelerinde sadece ramazan ayında top atılıyor. Biz 3 yıldır Muharrem ayında da bunu yapıyoruz\'\' dedi. Turhal Belediyesi 2014 yılından itibaren Muharrem ayında tutulan oruç için de iftar ve sahur saatlerinde top atışı uygulaması başlattı. Ayrıca, Muharrem orucu boyunca belediye aşevinde iftar emekleri hazırlanarak ilçede bulunan Cemevlerine dağıtılması uygulamasına geçildi. \'\'TÜRKİYE\'DE DEĞİL DÜNYADA TEK\'\' Gürsel Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Cemevi?de iftar programına katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler 3 yıldır ilçede Muharrem ayında iftar ve sahur vakitlerinde top attıkları ifade ederek, \'\'Sadece Türkiye?de değil dünyada tek. İran, Irak, Suriye\'de şii vatandaşlarımız var. Orada da Ramazan?da ve Muharrem ayında oruç tutuluyor. Onların da araştırmasını yaptım. Ortadoğu ülkeleri de dahil tüm İslam ülkelerinde sadece Ramazan ayında top atılıyor. Ancak Muharrem ayında top atılmıyor. Şu anda Turhal?ın dışında böyle bir uygulamayı başlatan bir belediye duymadım. Ramazan\'daki gibi uygulama ve ikramı Alevi-Bektaşi vatandaşlarımıza da yapmayı istedim. Bu geleneği 2014\'te başlattım. 12 gün boyunca Turhal?da iftar ve sahur saatlerinde top atıyoruz\'\' dedi. Alevi dedesi ise Hami Özen ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, \'\'Ramazan ayı belli bir ay, o zamanda top atılıyor şimdi de top atılıyor. Zaten bunu da bizim başkanımız çıkardı. Ramazan ayı da bizim, Muharrem ayı da bizim. Bize ayrım yapanların, ikilik sokanların bizde hiçbir zaman yeri yoktur\'\' şeklinde konuştu.