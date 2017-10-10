(Görüntülü Haber) Muhammet, okula giderken kamyonet altında kalarak öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 6\'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Muhammet Mustafa Çelik, midibüsten inip yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.



Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı 2000 Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu öğrencisi Muhammet Mustafa Çelik, evinden okula gitmek için şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüse bindi. Okula yakın durakta inen Çelik, aracın önünden karşıya geçmeye çalıştığı sırada Burak Kılınçaslan yönetimindeki 01 DIJ 76 plakalı kamyonetin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Özel hastaneye kaldırılan öğrenci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



15 GÜNDE 3\'ÜNCÜ KAZA



Olayın ardından kamyonet sürücüsü Burak Kılınçaslan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazanın ardında olay yerine toplananlar, \"Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde 3 okul var, öğrenci yoğunluğu çok fazla. 15 gün içinde 3 kaza oldu, buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz\" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.