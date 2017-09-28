(Görüntülü Haber) Muğla'da yol kontrol noktasında kaza: 1'i polis, 2 yaralı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, sollama sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol denetim noktasındaki polise çarptıktan sonra refüjdeki yön tabelalarını devirip, yaklaşık 60 metre ileride durdu. Kazada, otomobilin çarptığı polis memuru 38 yaşındaki Erkan Dallıca ile sürücü 45 yaşındaki Fikri Emre yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Köyceğiz\'in kırsal Döğüşbelen Mahallesi\'nden geçen Fethiye-Muğla Karayolu Ekincik Kavşağı\'ndaki polis ve jandarma yol kontrol noktasının önünde meydana geldi. Köyceğiz\'den Muğla yönünen giden Fikri Emre yönetimindeki 55 BR 406 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kontrol noktasındaki polis memuru Erkan Dallıca\'ya ardından da refüjdeki yön tabelalarına çarpıp, karşı şeride geçti. Yaklaşık 60 metre ileride duran otomobilin sürücüsü Emre kazayı yaralı olarak atlattı. Otomobil sürücü Emre, Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne, çarptığı yaralı polis memuru Erkan Dallıca ise polis eskortu eşliğinde ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memur Dallıca\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceği İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz , kazanın ardından hastaneye gelerek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan yaralı polis memuru Dallıca\'nın dönüşümlü olarak görev yapılan Ekincik Kavşağı\'ndaki yol kontrol noktasında geçici olarak görevlendirildiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.