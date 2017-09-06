(Görüntülü Haber) Muğla'da orman yangını (8)

MAHALLENİN İÇİNDEN GEÇEN ALEVLER KANYONA İLERLİYOR Muğla\'da ormanlık alanda çıkan yangın, kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki yaklaşık 40 kadar ev ve hayvan damını küle çevirdi. Alevler, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kovanlardaki binlerce arıyı da telef etti. Alevlere 4 uçak, 123 arazöz, 12 dozer, 650 orman işçisi ve 18 itfaiye aracı ile müdahale sürüyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekiliyor. Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın, saat 19.00 itibariyle yaklaşık 40 hektarlık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana zarar verdi. Alevler yaklaşınca evleri tahliye edilip, mahalle dışındaki güvenli bir tepede bekletilen köylüler, çaresizlik içinde ev ve hayvan damlarının yaşını gözyaşlarıyla izledi. Zeytinköy Mahallesi\'nin orta yerinden geçip, önüne gelen ne varsa yakıp, küle çeviren alevler, Akbük Koyu yönüne ilerlerken helikopter ve uçaklar sık sık sorti yaparak müdahaleye devam ediyor. Ören Stadı\'na inip, buradaki bir tankerden yakıt ikmali yapan söndürme helikopterleri, denizden aldığı suyu alevlere boşaltırken, 18 itfaiye aracı ile köylüler, jandarmaların da yardımıyla mahalledeki yanan ev ve hayvan damlarında söndürme çalışması yaptı. Dumandan etkilenen 22 köylü ve 6 orman işçisine ise ambulanslarda olay yerinde müdahalede bulunuldu. Köylülerden, iki evi yanan ve ahırındaki 4 ineği telef olan 3 çocuk, 4 torun sahibi 77 yaşındaki İsmail Acar, \"Eşim alevleri görünce fenalaştı. Akrabalarım onu uzaklaştırdı. Nereye götürdüklerini şu an bilmiyorum. Yüreğimiz yanıyor\" dedi. Köylülerden gözyaşlarını tutamayan Nermin Uzun ise, \"Alevler evimizin bahçesine girince hortumlarla ve kovayla su taşıyarak müdahalede bulunduk. Ancak, alevler çok büyüktü. Tüm çabamız yetersiz kaldı\" dedi. Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ/MUĞLA, (DHA)